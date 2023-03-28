شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة واسعة باستجابة الرئيس السيسى لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" إشادة واسعة باستجابة الرئيس السيسى لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.. ضياء رشوان: تؤكد اهتمام الرئيس بالحوار الوطنى.. المستشار محمود فوزى: دليل على النزاهة والشفافية.. الوفد: تعكس الجدية.. التجمع: ترسم المستقبل.. المؤتمر: فرصة حقيقية لإثراء الحياة الحزبية اقرأ فى العدد أيضا..

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