شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: المرأة تساوى الرجل فى أصل الخلقة كما قرر القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، حول المساواة التي يتحقق معها العدل بين الرجل والمرأة، هي المساواة بين متماثلين، كل منهم يساوى الآخر في استحقاق الوصف بالمساواة.

وأضاف أحمد الطيب خلال برنامج "الإمام الطيب" الذي يقدمه على القناة الأولى المصرية: إن المرأة تساوى الرجل في أصل الخلقة، كما قرر القرآن في آيات كثيرة، ومن العدل أن يتساوى فى هذا الأصل كل من الرجل والمرأة، ويصبح من الظلم أن يصادر على المرأة حقها في مساواة الرجل بحجة أن الرجل يفضلها في هذه الحقيقة، وإنه لا مساواة بينهما في هذا الأصل.

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن بعض المجتمعات قديمًا وحديثًا نظرت للمرأة على أنها مخلوق تابع للرجل مسخر لخدمته وخدمة أهله وأولاده، ولم تنظر للمرأة بحسبة أنها شقيقة للرجل ومساوية له فى أصل الإنسانية.

وشدد الإمام الطيب على أن المساواة بين المتخالفين هي لفظ فارغ لا معني له، وتعني أن أحدهما لا يساوي الآخر، وهذا النوع من التساوي بين المتخالفين هو في الحقيقة ظلم لطرف ومحاباة لطرف آخر، ولا بأس من الوقوف لحظات فى فلسفة التشريع الإسلامى ليتبين بين أصل الخلق من جانب والتشريعات من جانب آخر.