شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الاسكتلندى يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صادق البرلمان الاسكتلندى، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب.
وبحسب صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية فقد فاز حمزة يوسف بـ71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الأسكتلندى.
وأصبح يوسف سادس رئيس وزراء في أسكتلندا والأول من خلفية أقلية عرقية وهو أيضًا أصغر وزير في السابعة والثلاثين من عمره، وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.
وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق اليوم، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا، وإذا تم انتخاب يوسف غدا الثلاثاء من قبل البرلمان الأسكتلندي فسيصبح رئيسا للوزراء.