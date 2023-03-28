شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الاسكتلندى يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق البرلمان الاسكتلندى، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب.

وبحسب صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية فقد فاز حمزة يوسف بـ71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الأسكتلندى.