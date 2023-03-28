شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابة تجميل الجيزة" تتعهد للمحافظ بزيادة الإنتاج تزامنًا مع العيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامه للنظافة والتجميل بالمحافظة التهنئة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وجاء فى نص رسالة وجهها للمحافظ " يطيب لي أن أتقدم لقيادتكم الرشيدة وكذا القيادات التنفيذية والشعبية والعاملين بمحافظة الجيزة بأخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزله الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الانجليزي في ثورة 1919 وبهذه المناسبه تحتفل المحافظة بهذه الذكرى في 31 مارس من كل عام .

تابع "أبو الفتوح" أن ما تشهده محافظة الجيزة من مشروعات عملاقة في جميع القطاعات وعلى مستوى كل الاصعدة جعل التنمية تحدث حالة من الارتقاء بمستوى الخدمات الجليلة للمواطنين ..متعهدا بالانابه عن عمال الجيزة بكل القطاعات ببذل مزيدا من الجهد للمساهمة فى مد جسور الانتاج بكل ربوع المحافظة.