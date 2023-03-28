التعليم توحه بتنفيذ تقييم الفرصة الثالثة للبرنامج العلاجى للمدارس الفنية

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا للمديريات التعليمية، بشان تنفيذ البرامج العلاجية وزيارات التحقق الخارجى للفصل الدراسى الثانى والانعقاد الثانى بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة فى سوق العمل.

وأكدت الوزارة، أنه يتم تنفيذ تقييم الفرصة الثالثة (البرنامج العلاجى ) لوحدات الفصل الدراسى الثانى خلال الفترة من السبت 29 إبريل حتى الخميس 4 مايو لجميع الصفوف بالمدارس الفنية فى حين أن استلام ارقام جلوس الطلاب بخطة الندب يوم 3 مايو.

وأوضحت، أنه يتم تأجيل استلام أرقام جلوس طلاب الدبلوم بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة فى سوق العمل إلى يوم الاثنين 8 مايو بدلا من يوم الأربعاء 3 مايو لاعتماد نتيجة الجدارات الزيارات التحقق الخارجى، وتنفيذ زيارات التحقق الخارجى الثانية (للصفوف الثلاثة) بالمدارس الفنية للمرحلة الأولى فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الخميس 11 مايو على أن يتم التحقق من الصف الثالث 6 مايو وسرعة.

وقالت الوزارة إنه، يتم إرسال بيان بالنتيجة للصف الثالث لجميع البرامج فى موعد أقصاه الأحد 7 مايو واستكمال التحقق للصفين الأول والثانى حتى 11 مايو وارسال بيان النتيجة فى أقصاء الأحد 14 مايو.

وأضافت وزير التعليم، يتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجى للمرحلة الثانية والثالثة لصفوف النقل من يوم الثلاثاء الموافق يونيو 20 إلى يوم الأحد الموافق 25 يونيو على أن يتم ارسال بيان بالنتيجة على الواتس يوم 26 يونيو لحين ارسالها من خلال المديريات فى موعد أقصاه يوم الاثنين 3 يوليو، وتنفيذ البرنامج العلاجى للدور الثانى لوحدتين فقط من وحدات الفصل الدراسى الأول والثانى لطلاب الصفوف الثلاث الأول والثانى والثالث خلال الفترة من الأثنين 2023 /7/10حتى الاثنين 2023/7/17.

تنفيذ زيارات التحقق الخارجى للدور الثانى (الانعقاد الثاني) لجميع المراحل جميع الصفوف (الصف الأول والثانى والثالث) فى الفترة من السبت 22 يوليو حتى الأربعاء 26 يوليو على أن يتم التحقق من الصف الثالث يوم 22 يوليو وسرعة ارسال بيان بالنتيجة للصف الثالث لجميع البرامج فى موعد أقصاه يوم الأحد 23 يوليو واستكمال التحقق للصفين الأول والثانى حتى يوم الأربعاء 26 يوليو وارسال بيان بالنتيجة لصفوف النقل فى موعد أنساه الخميس 27 يوليو لاعتماد النتيجة لزيارة التحقق الخارجى قبل بداية الدور الثاني.