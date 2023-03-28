شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند: نستهدف زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر إلى 7.5 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، أن العلاقات المصرية الهندية شهدت إنفتاحاً كبيراً حيث نستهدف زيادة حجم التبادل التجارى إلى 7.5 مليار دولار ، كما نعمل على زيادة حجم الاستثمارات الهندية ، علاوة على تنظيم المزيد من الرحلات السياحية الهندية للمقاصد السياحية المصرية ، وخاصة بأسوان.

جاء ذلك خلال لقاء سفير الهند فى مصر، بمحافظ أسوان، أشرف عطية، اليوم، الثلاثاء، فى ديوان عام محافظة أسوان، ضمن جولة تفقد خلالها السفير عددا من المشروعات الإستثمارية فى مجالات الطاقة الشمسية والزراعية والصناعية.

وعبر سفير دولة الهند، عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها ، وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافى ، بجانب العلاقات التاريخية المترابطة بين البلدين ، وكذا متانة جسور التواصل ، والتقارب الثقافى والفنى الكبير.

وأثناء اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندى لزيارة عدد من المشروعات الإستثمارية الرائدة من أجل فتح مجالات جديدة من التعاون البناء بين مصر والهند ، والذى وصل إلى أعلى مستوياته فى ظل الإهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنامى العلاقات في الفترة الأخيرة.

وأشار المحافظ، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند مؤخراً ساهمت فى جذب المزيد من الإستثمارات الهندية ، ولذا نتطلع لإعادة إحياء مشروع إنشاء مجمع للصناعات الفوسفاتية بالسباعية شرق من خلال إحدى الشركات الهندية ، وخاصة مع تخصيص 5115 فدان للمنطقة الصناعية الفوسفاتية ، وأيضاً وجود مشروعات مماثلة ناجحة ، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر.

وأكد "عطية"، أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والأثار للترويج والتسويق السياحى من أجل جذب المجموعات السياحية الهندية المتميزة من خلال تنظيم رحلة تسويقية وإستكشافية لمنظمى الرحلات والشركات السياحية الهندية ، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام التسويق للمشغولات اليدوية من خلال إقامة معرض فى الهند تحت مظلة مشروع ومنصة " أيادى مصر " والذى أطلقته وزارة التنمية ، وهو الذى يتوازى مع إمكانية عمل توءامة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التى تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات إستثمارياً وسياحياً وثقافياً وعلمياً.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الهندى الهدايا التذكارية تعبيراً عن علاقات الصداقة بين البلدين.