شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصري يستقبل مشاهير لمشاركة المستحقين تناول الإفطار داخل مائدة الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجوم المجتمع شاركوا الأسر الفقيرة فرحتهم بالشهر الفضيل ضمن برنامج إفطار صائم

استقبل بنك الطعام المصري يوم الأحد الموافق 26 مارس عددا كبيرا من المشاهير من نجوم الفن والمجتمع في أكبر مائدة رحمن تابعة له، الذين حرصوا على تناول الإفطار داخل الخيمة المقامة بجوار مقر بنك الطعام بالتجمع الثالث مع ضيوف الرحمن من الصائمين، وذلك بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ود. نيازي سلام رئيس مجلس إدارة البنك.

يأتي الحضور تلبية للدعوة التي وجهها بنك الطعام المصري لعدد من المشاهير لزيارة المائدة وتناول الإفطار مع عدد من المستحقين، بهدف دعم جهود بنك الطعام في توفير الغذاء اللازم للفئات الأكثر احتياجا، ومشاركة الاسر البسيطة فرحتهم بالشهر الفضيل، ولاقت الدعوة استحسانا وشهدت مائدة الرحمن حضور كل من الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الإعلامية دعاء فاروق، لاعب الكرة الكابتن أحمد حسن، الداعية مصطفى عاطف، داليا البحيري، مي كساب، يسرا اللوزي، هلا رشدي، ونسرين طافش.

تقدم مائدة الرحمن الإفطار بشكل يومي لعدد 700 مستفيد بالإضافة إلى توزيع 300 وجبة، وإقامة بعض الأنشطة وملعب للأطفال لنشر السعادة للأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن 100 مائدة رحمن ينفذها بنك الطعام المصري بجميع محافظات مصر، وتستوعب بين 250-700 مستفيد يوميا خلال شهر رمضان، بالإضافة الى انتاج أكثر من مليون كرتونة طعام، لتوزيعها على الاسر الأولى بالرعاية بما يخدم أكثر من 4.5 مليون فرد خلال الشهر المعظم، وذلك تحت شعار "الغذاء أساس الحياة" اعتمادا على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على ما يقرب من 2.4 مليون فرد على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، يسعى بنك الطعام من خلالها لمساعدة الاسر المستحقة بتوفير 50 مليون وجبة علي مدار الشهر الكريم من خلال برنامج افطار صائم.