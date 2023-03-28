شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لحوم طازجة فى معارض أهلا رمضان بالجيزة بسعر 165 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، تزاحما وإقبالا شديدا من قبل المواطنين في اليوم السادس من شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتزايد إقبال المواطنين على شراء اللحوم الطازجة، حيث طرحت الشركة المصرية للحوم والدواجن، اللحم السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو، والفراخ البرازيلي وزن كيلو و100 جرام بـ72.5 جنيه، والفراخ البرازيلي وزن كيلو و200 جرام بـ78 جنيها، وطرحت شركات القطاع الخاص اللحم السوداني الحر بسعر يتراوح ما بين 185 إلى 190 جنيها للكيلو الواحد، والفراخ المجمدة الحرة وزن كيلو و400 جنيه بسعر يتراوح ما بين 115 إلى 120 جنيها، والبانيه بسعر يتراوح ما بين 120 إلى 130 جنيها، والكبدة والقوانص بسعر يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيه، فيما طرحت وزارة الزراعة في منافذها قطعا مميزة للحوم طازجة وبلدي "صافي" بسعر 220 جنيه للكيلو الواحد.

وتوفر معارض "أهلا رمضان" احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والأرز واللحوم والدواجن و الخضراوات والفاكهة يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً حتى نهاية الشهر الكريم، حيث تزود المعارض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.

ويُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرضا لـ"أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية فى المنيب، وشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة فى البدرشين، وشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب فى العياط، وشارع المطار فى إمبابة بحى شمال الجيزة، وشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة فى حى الوراق، وقرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وقرية الكداية بمركز ومدينة الصف، ومركز ومدينة أطفيح، والحى 12 محور جمال عبد الناصر فى مدينة السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة، والشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الإسلامى ومدينة الشباب.