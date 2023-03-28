شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة غدا ونشاط رياح واضطراب الملاحة.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح كافة أنحاء الجمهورية يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح من 3: 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة شمالًا حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".