شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024,2025، وتشمل اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، موضحة أن تدريس اللغة الثانية بالصفوف الدراسية بنظام التعليم الجديد بالمرحلة الإعدادية.

كان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبا ميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024,2025.

وأوضحت الوزارة: يأتي ذلك في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.

وأكدت الوزارة أن تدريس اللغة الثانية يأتى فى إطار تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، كما أن تدريس اللغة الثانية سيكون مادة أساسية نجاح ورسوب، و تدريس اللغة الثانية يأتى فى إطار تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج وطرق الامتحانات والسعي المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس وغيرها من الاصلاحات الهامة.

وأشارت إلى أن تطوير اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الحكومة تنفى إهدار مليارات الجنيهات على حواجز سيول بطول وادى العريش دون جدوى

كشف المركز الإعلامي، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء، بشأن إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار، وأن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش، الذي يعد من أكبر أودية شمال سيناء، من حيث المساحة، وكميات المياه التي يستوعبها.

وأشارت الوزارة، إلى أن السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل في عام 2010، وقد تم إزالة التعديات على المجرى الطبيعي للوادي، وصيانة المجرى، وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها، كما تم إنشاء بحيرة صناعية، و5 أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة ١.٥٠ مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه، وسيتم البدء في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز خلفها على وادي الأرزاق بسعة إجمالية 7 ملايين متر مكعب لحصاد الأمطار، مُوضحةً أن سد الروافعة المنشأ عام 1946 بسعة تخزينية ٥.٢٠ مليون متر مكعب، قد تمكن من حجز مياه السيول الناتجة عن العاصفة، التي تعرضت لها المنطقة بتاريخ 14 مارس الحالي، ولم تصل المياه إلى البحر، وبالتالي فإن مياه السيول لم تصل إلى مجرى الوادي ولم يتم صرف أي كميات من الوادي إلى البحر.

"الصحة" تعلن إجراء الفحص الطبى لـ84 ألف شاب وفتاة من راغبى الزواج خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبى لـ 84 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتى انطلقت 26 من شهر فبراير الماضى، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 58 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

مرصد الأزهر: يجوز للمرأة شرعا تقلد كافة وظائف الدولة العليا والقضاء والإفتاء

أكد مرصد الأزهر أنه يجوزُ للمرأة شرعًا أن تتقلد الوظائف التي تناسبها كافة بما فيها وظائف الدولة العليا ووظائف القضاء والإفتاء، وأنَّه لا يجوزُ المصادرة على حقِّها هذا أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن ينحازون ضد المرأة ولا يقبلون بأن تجلس المرأة إلى جوارهم في مراكز الإدارة والقيادة، فيحولون بينها وبين حقها المقرر لها شرعًا ودستورًا وقانونًا، وكل محاولة من هذا القبيل هي إثم كبير، يتحمل صاحبه عواقبه يوم القيامة .

كما أوضح المرصد موقف الإسلام من تعليم المرأة، مشيرا الي إن اعتقاد البعض بأن الإسلام يُحرم أو يجرم تعليم النساء والفتيات اعتقاد خاطئ ومنافٍ لصحيح الدين.. فقد كفل الدين الإسلامي حق تحصيل المرأة للعلم كما كفله للرجل، سواءً بسواء، بل وعدّ حرمانها منه سلبًا لحق من حقوقها الشرعية، وبالتالي فإن القول بغير ذلك افتراء على ديننا الحنيف الذي فرض طلب العلم على كل مسلمٍ ومسلمةٍ، فقال تعالى: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون".

السكة الحديد: تشغيل قطار التالجو يوميا القاهرة - أسوان من غد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 29/3/2023 تشغيل قطار التالجو يومياً بين القاهرة /أسوان والعكس وهذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الأسبوع، حيث يتم تشغيل عدد 2 قطار إلى الإسكندرية يومياً وعدد 2قطار إلى أسوان يومياً على أن يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساء ليصل أسوان الساعه 6,40صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق على أن يقف بالمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الاقصر / ادفو / كوم امبو ) ويقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح اليوم طبقاً للجدول المرفق على ان يقف بنفس محطات الذهاب.

النيابة الإدارية تنتهى اليوم من تسلم ملفات التعيين لوظيفة معاون دفعة 2022

تنتهى النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، من سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الحقوق دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وينتهى ذلك اليوم 28 مارس.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2060 جنيها للجرام عيار 21

يشهد سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء تحركا بمستهل التعاملات في مصر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2060 جنيها رغم هبوط السعر العالمي للذهب إلي 1955 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2060 جنيها.

عيار 18 يسجل 1766 جنيها.

عيار 24 يسجل 2354 جنيها.

الجنيه الذهب 16480 جنيها.

اونصة الذهب 1955 دولار.