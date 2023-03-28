شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطار التالجو يوميا القاهرة - أسوان من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 29/3/2023 تشغيل قطار التالجو يومياً بين القاهرة /أسوان والعكس وهذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الإسبانية ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الأسبوع، حيث يتم تشغيل عدد 2 قطار إلى الإسكندرية يومياً وعدد 2قطار إلى أسوان يومياً على أن يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساء ليصل أسوان الساعه 6,40صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق على أن يقف بالمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الاقصر / ادفو / كوم امبو ) ويقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح اليوم طبقاً للجدول المرفق على ان يقف بنفس محطات الذهاب ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية طبقا لجداولهم المرفقة وهى (1014/872/164/188/988/152/145/196/750/972/90/1008/996/82/732/1012/752/744/88).

ويأتى ذلك فى إطار التطوير والتحديث وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بناء على توجيهات معالى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.