شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر" يعلن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1444 هـ ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، وذلك للعاملين (موظفين، مدرسين، عمال) على أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:
- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.
- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 19/6/2023.
-ألا يكون قد سبق له الحج من قبل.
-أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.
للراغبين في التقدم، الضغط على الرابط التالي :