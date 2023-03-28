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"الأزهر" يعلن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1444 هـ ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، وذلك للعاملين (موظفين، مدرسين، عمال) على أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

 

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج. 

 

- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 19/6/2023. 

 

-ألا يكون قد سبق له الحج من قبل. 

 

-أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.

 

 للراغبين في التقدم،  الضغط على الرابط التالي : 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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