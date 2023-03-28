شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر" يعلن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1444 هـ ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، وذلك للعاملين (موظفين، مدرسين، عمال) على أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 19/6/2023.

-ألا يكون قد سبق له الحج من قبل.

-أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.

للراغبين في التقدم، الضغط على الرابط التالي :