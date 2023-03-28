شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحى بمسرح الأنبا رويس بالعباسية تجسيد لصلب المسيح وأحداث أسبوع الآلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق "بى أبنفما المسرحى" للمسرح القبطى بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمليحة لاقامة عرض "شولميث" بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية يوم 6 أبريل 2023، تحت رعاية الأنبا ميخائيل الأسقف العام والمسؤول عن كنائس حدائق القبة.

وتدور أحداث "شولميث" حول رحلة صلب السيد المسيح، وتجسيد أحداث أسبوع الآلام باللغة القبطية ويتضمن العرض ألحان هذا الأسبوع، ويشارك فى العرض لفيف من أبناء كنيسة السيدة العذراء بالمليحة بمختلف الأعمار بداية من مرحلة ابتدائى وحتى مرحلة الخريجين والخدام، ومن المقرر أن يشهد العرض لفيف من الأباء الاساقفة والأباء الكهنة وبعض الشخصيات الفنية.

ويذكر أن فريق "بى ابنفما المسرحى" قدم عرضه الأول "أدوناى" منذ عدة شهور وكان بانوراما حول الكتاب المقدس.