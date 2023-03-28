شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات للرقابة على جودة السلع وعدم المغالاة فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين فى كافة أحيائها، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع عدة جهات من بينها التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة افتتحت عدة منافذ جديدة بميدان أبو الريش والمسلة والمطرية والتبة بمدينة نصر ومدينة الأمل( الهجانة سابقا ) والألف مسكن وجسر السويس ومدينة الشروق والمنطقة الصناعية، ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بكافة أحياء العاصمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال على وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة للمنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابة دورية مكثفة على المنافذ من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع .

وأكد محافظ القاهرة توافر كافة السلع الأساسية بالمنافذ خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات.

وأشار محافظ القاهرة أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسب تصل من 25 إلى 30 %.

يذكر أن العاصمة بها أكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتحركاً من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تم إقامتهم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.