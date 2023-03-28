ضبط 1.2 طن دواجن نافقة داخل مخزن فى الجيزة قبل طرحها بالأسواق

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود أجهزة المحافظة من خلال الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين في تمشيط ومراقبة الأسواق، والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين والتعامل بحزم مع المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، اطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية، والتى أسفرت عن ضبط 3 أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل 1.2 طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والاسواق، وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى .

تم علي الفور تحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابه العامة بشأنهم مع التحفظ على السيارة المضبوطة بمركز شرطة البدرشين .

جاءت الحملة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الاسواق بالمحافظة وضبط المخالفين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وجشع بعض التجار فى استغلال المواطنين من خلال تضليلهم وبيع منتجات غير صالحه للاستخدام أو منتهية الصلاحية.



ضبط دواجن نافقه داخل مخزن فى الجيزة