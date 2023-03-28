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الصحة تكشف الإسعافات الأولية الواجب عملها عند حدوث حريق

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية التى يجب عملها عند حدوث حريق، حيث جاءت الاسعافات كالتالي : 

1-  لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء.

2-  لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة.

3- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر. 

4- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار شارك في التمارين الخاصة بالحريق.

5-  كن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.

 


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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