كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج تصدر تنويها حول سر مسحه المرضى

وذكرت المطرانية في بيانها "الأبناء الأحباء شعب إبراشية سوهاج والمنشاه والمراغة، سيقام بقداسات يوم الجمعة القادم الموافق 31 مارس نأخذ بركة سر مسحة المرضى (القنديل) بمناسبة قرب نهاية الصوم المقدس وتكون مواعيد القداسات كالتالى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس

محمد يوسف

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