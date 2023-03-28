شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية: لا يوجد حجز مبكر لقداسات عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة مع نظيرتها الأرثوذكسية يوم 16 أبريل من الشهر المقبل، حيث بدأت معظم الكنائس الاستعداد لختام الصوم الكبير واستقبال أسبوع الآلام والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

ويقول الأب جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك فى المطرية، إن الاحتفالات بقدوم أسبوع الآلام وعيد القيامة سوف تبدأ من يوم 3 أبريل، حيث تنظم الكنيسة نهضة روحية حتى يوم 6 أبريل، ثم يكون ختام الصوم وتبدأ أسبوع الآلام يوم 9 أبريل وهو أحد الشعانبين ومن الأحد حتى يوم الخميس تكون هناك صلوات البصخة التى يتم فيها قراءة النبوءات عن السيد المسيح ويوم الجمعة يكون ختام صلوات الجمعة العظيمة، ثم الاحتفال بسبت النور قبل عيد القيامة.

وحول إجراءات الاحتفال، قال إن هذا العام لن يوجد به حجز مبكر، والكنيسة سوف تستوعب كل الأعداد، مشيرا إلى أن الحجز والدعوات سوف تكون فى كاتدرائية السيدة مريم العذراء فى مدينة نصر، لأن القداسات ستكون مذاعة ويحضر كبار الشخصيات العامة.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوم والأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط.

وأوضح أن هناك أشخاصا يصومون صوم انقطاعى تماما عن الطعام والشراب من المساء الساعة 12 منتصف الليل حتى اليوم الثانى إلى وقت المساء ويصلفى بعض الأحيان كعدد ساعات صوم رمضان فى بعض الأيام ويرجع ذلك لطاقة الأشخاص، حيث يقدمون ذلك إلى المسيح على نية أولادهم أو على نية المرضىوهناك أشخاص يستخدمون المياه، ويرجع أيضا لمدى قدرتهم على التحمل ومدى استعدادهم وتحديد الهدف ممكن تعبير عن محبة لربنا أو تدريب روحىللخلاص من خطية.