شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان يعلن إقامة الدورة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز المنشأت الرياضية بجامعة حلوان إقامة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية والمشرف العام على مركز المنشات الرياضية.

وتتضمن شروط الاشتراك فى الدورة الاشتراك باى عدد فرق من كلية واحدة، يسمح بعمل فريق من كليات مختلفة من طلاب الجامعة، يتكون الفريق من 8 طلاب، ويتم الاشتراك خلال الفترة من 2/4/2023 وحتى 15/4/2023.

على جانب آخر، كانت كلية الصيدلة جامعة حلوان قد نظمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتورة إنجي المرسي رئيس قسم الأدوية والسموم، ورشة عمل حول "النزاهة العلمية وكيفية تجنب سوء السلوك البحثي" .

حاضر بالندوة الدكتورة ابتهال الدمرداش رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، بحضور عدد من شباب الباحثين والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وتناولت ورشة العمل الأخطاء التي قد يقع فيها الباحثون والتي تتنافي مع أخلاقيات البحث العلمي، وأنواع هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها للحفاظ علي النزاهة العلمية للأبحاث.

واشتملت ورشة العمل علي العديد من الأمثلة والتجارب الواقعية، والإشارة إلي بعض الممارسات مثل الاستشهاد الذاتي، هدر الموارد في بحوث لا تعود بالنفع علي المجتمع، السرقة العلمية، اختلاق البيانات، وتزوير النتائج وغيرها من الممارسات التي تخل بالنزاهة العلمية وشملت ورشة العمل عدد من الأنشطة الجماعية والعصف الذهني والمشاركة الفعالة من الحضور.