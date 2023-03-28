شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان يعلن إقامة الدورة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز المنشأت الرياضية بجامعة حلوان إقامة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية والمشرف العام على مركز المنشات الرياضية.
وتتضمن شروط الاشتراك فى الدورة الاشتراك باى عدد فرق من كلية واحدة، يسمح بعمل فريق من كليات مختلفة من طلاب الجامعة، يتكون الفريق من 8 طلاب، ويتم الاشتراك خلال الفترة من 2/4/2023 وحتى 15/4/2023.
وتناولت ورشة العمل الأخطاء التي قد يقع فيها الباحثون والتي تتنافي مع أخلاقيات البحث العلمي، وأنواع هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها للحفاظ علي النزاهة العلمية للأبحاث.
واشتملت ورشة العمل علي العديد من الأمثلة والتجارب الواقعية، والإشارة إلي بعض الممارسات مثل الاستشهاد الذاتي، هدر الموارد في بحوث لا تعود بالنفع علي المجتمع، السرقة العلمية، اختلاق البيانات، وتزوير النتائج وغيرها من الممارسات التي تخل بالنزاهة العلمية وشملت ورشة العمل عدد من الأنشطة الجماعية والعصف الذهني والمشاركة الفعالة من الحضور.