شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف إسلام حمزة للقيام بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور إسلام حمزة أبوالمجد الجنيدي الأستاذ الباحث بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، القيام بأعمال رئيس الهيئة.

جدير بالذكر أن الدكتور إسلام أبوالمجد شغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، كما شغل العديد من المناصب، ومنها: نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية وعضوية اللجان الدولية والمحلية، ويشغل رئيس اللجنة العليا للفضاء بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما شغل منصب نائب رئيس المنظمة الإفريقية للاستشعار من البُعد والبيئة، وعمل كرئيس مجموعة عمل لمُتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن تنفيذ أعمال وكالة الفضاء الإفريقية، ومُمثل لقارة إفريقيا في اللجنة الإفريقية – الأوروبية لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والإفريقي فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما أنه عضو بالمنظمة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا؛ لإنشاء نظام وبنية معلوماتية جغرافية موحدة للقارة، بالإضافة إلى المشروعات البحثية والخدمية لدول شمال إفريقيا في الدراسات البيئية البحرية وتغير المناخ.