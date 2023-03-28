شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية الإعدادية من العام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024,2025.
وأوضحت الوزارة: يأتي ذلك في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.
وأكدت الوزارة أن تدريس اللغة الثانية يأتى فى إطار تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، كما أن تدريس اللغة الثانية سيكون مادة أساسية نجاح ورسوب، و تدريس اللغة الثانية يأتى فى إطار تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج وطرق الامتحانات والسعي المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس وغيرها من الاصلاحات الهامة.
وأشارت إلى أن تطوير اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.