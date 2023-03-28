شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شامل لطرق حيوية فى أوسيم بالجيز أبرزها البراجيل وترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة خطة تطوير ورفع كفاءة لعدد من الطرق الرئيسية والحيوية التي كانت بحاجة ماسة للتطوير بمركز ومدينة أوسيم؛ للقضاء على العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز الطرق التي تشهد أعمال تطوير في مركز ومدينة أوسيم.

1- طريق طراد النيل

-يشهد الطريق أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف بطول 2.5كم.

-تمتد أعمال التطوير من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر.

-يستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة.

-يخدم الطريق 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.

2- طريق ترعة الزمر

-يشهد الطريق أعمال رصف وتطوير بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه.

-تمتد أعمال التطوير بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم.

-يستهدف التطوير ربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

3- طريق البراجيل

-يشهد الطريق أعمال رصف وتطوير بطول 5.5كم وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه.

-تمتد أعمال التطوير بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل.

-يستهدف التطوير تخفيف الكثافات المرورية على المحور وربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على الالتزام بالمعايير المحددة والمتعاقد عليها مع الشركات المنفذة عند الاستلام وتشكيل لجان لمراجعة الأعمال لضمان الالتزام بتلك المعايير لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات بما يضمن توفير السيولة المرورية بالطرق.