شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يحذر من طقس نهاية الأسبوع: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر
1- الثلاثاء.. ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا، ليكون الطقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً " تكون الحرارة حول 30 – 32 °م".
2- الأربعاء والخميس والجمعة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة "تكون الحرارة حول 23 °م" ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على اغلب الانحاء.
3- زيادة واضحة في الفرق بين النهار والليل و، هو ما يعني زيادة التذبذبات الحرارية.
4- الرياح نشطة إجمالًا، خماسينية على أغلب البلاد.
5- الظاهرة الأهم هى تشكل الشبورة في الصباح الباكر على المناطق الشمالية ، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.
وحول أهم التوصيات والاحتياطات:
1- ممنوع منعاً باتاً ري القمح المتأخر في (الأربعاء والخميس والجمعة) ويمكن الري يوم الثلاثاء فقط في فترة اخر اليوم ( المغرب) .
2- التوقف عن إجراء الرش في فترات الرياح النشطة أو القيام بالرش في فترات آخر اليوم.
3- استمرار تأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية الحساسة للبرودة الشديدة " فول سوداني – صويا – عباد شمس – ذرة – لب ".
4- للتأكيد.. هذه الأجواء الباردة هذه الفترة وتحولها إلى أجواء دافئة او حارة “في موجة قصيرة طارئة” سوف تسبب مشاكل كثيرة لأشجرا الفاكهة اللى مرحلة تزهير واخصاب وعقد “مانجو – زيتون – عنب – تفاح – برقوق – كمثرى – نخيل “.