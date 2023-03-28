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مركز المناخ يحذر من طقس نهاية الأسبوع: بارد نهارا شديد البرودة ليلا

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القاهرة - سامية سيد - ‎يسود اليوم طقس  حار، حيث ترتفع درجات الحرارة، ‎وتنخفض ليلًا، ثم انخفاض أيام الأربعاء والخميس والجمعة بسبب ‎سيطرة منخفض جوي قطبي أوربي على البلاد بأجواء شديدة البرودة ليلاً ونشاط للرياح شبه عاصف بداية من مساء الأربعاء.

 

‎ويوضح الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ملامح طقس نهاية الأسبوع:

 

‎1-  الثلاثاء..  ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا، ليكون الطقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً " تكون الحرارة حول 30 – 32 °م".

2- ‎الأربعاء والخميس والجمعة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة "تكون الحرارة حول 23 °م" ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على اغلب الانحاء.

 

3- زيادة واضحة في الفرق بين النهار والليل و، هو ما يعني زيادة التذبذبات الحرارية.

 

4-  الرياح نشطة إجمالًا، خماسينية على أغلب البلاد.

 

5- الظاهرة الأهم هى تشكل الشبورة في الصباح الباكر على المناطق الشمالية ، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

 

وحول أهم التوصيات والاحتياطات: 

 

1- ممنوع منعاً باتاً ري القمح المتأخر في  (الأربعاء والخميس والجمعة) ويمكن الري يوم الثلاثاء فقط في فترة اخر اليوم ( المغرب)  .

2- التوقف عن إجراء الرش في فترات الرياح النشطة أو القيام بالرش في فترات آخر اليوم. 

3-  استمرار تأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية الحساسة للبرودة الشديدة " فول سوداني – صويا – عباد شمس – ذرة – لب ".

4- للتأكيد.. هذه الأجواء الباردة هذه الفترة  وتحولها إلى أجواء دافئة او حارة “في موجة قصيرة طارئة” سوف تسبب مشاكل كثيرة لأشجرا الفاكهة اللى مرحلة تزهير واخصاب وعقد “مانجو – زيتون – عنب – تفاح – برقوق – كمثرى – نخيل “.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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