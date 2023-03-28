شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يحذر المزارعين من رى القمح من الأربعاء وحتى الجمعة بسبب الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، المزارعين من رى القمح أيام الاربعاء والخميس والجمعة القادمين حيث تشير التوقعات إلى وجود هبات قوية من الرياح على معظم المناطق.

ويشهد الطقس تقلبات حادة في الحرارة خلال الـ 3 أيام القادمة ففى محافظة القاهرة تتراوح درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30/14 و الأربعاء 23/12 والخميس 19/10.

ويسود اليوم ارتفاع ملحوظ للحرارة خاصًة شمالًا ليسود طقس معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي ، مائل للحرارة على المناطق الداخلية من شمال البلاد امتدادًا إلى وسط الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على مرتفعات جنوب سيناء.

وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا وحركة الرياح معتدلة إجمالًا تنشط ليلًا على أجزاء من أقصى شمال غرب الجمهورية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل نهارًا ويميل نحو الاضطراب تدريجيًا خلال ساعات المساء ويصبح مضطربًا تمامًا أمام الساحل الشمالي الغربي خلال ساعات الليل المتأخرة ، ويكون البحر الأحمر معتدلًا.