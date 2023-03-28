شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلاب كليتى الحاسبات والهندسة فى مسابقات عالمية لتقنية المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز 3 طلاب من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمراكز متقدمة في مسابقة عالمية لتقنية المعلومات والاتصالات 2022 - 2023، كما فاز فريق من طلاب كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي ضمن أحسن 10 فرق في مسابقة ثانية تنظمها العالمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على بناء القدرات التكنولوجية والمعلوماتية لطلابها.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في المسابقتين، مؤكدًا تميُز طلاب جامعة القاهرة وكفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية ، وتمكنهم من الفوز بمراكز متقدمة وهم: الطالب سيف الدين محمد حسن فاز بالميدالية الماسية في مسار الحوسبة، والطالبة تسنيم يسري فوزي فازت بالميدالية الماسية في مسار الشبكات، وفاز الطالب محمد محمود كامل بالميدالية الذهبية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، ومشاركتهم في المسابقات الدولية، ودعم المشروعات الطلابية التي تهدف إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات، وتشجيعهم على التواصل مع أقرانهم من مختلف الجامعات العالمية، بالإضافة إلى إحداث التكامل في المجالات التي يدرسونها.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تولي اهتماما استثنائيا، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجامعة، بالمشاركة في المسابقات الدولية في كافة مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والشبكات والأمن المعلوماتي، مشيرًا إلى أن المسابقة العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مُدربة ومؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وزيادة قدرتهم على الابتكار من خلال استخدام تقنيات جديدة بما يساهم في بناء الاقتصاد الرقمي، كما أن مسابقة هاك-تريك تهتم بمجالات هندسة البرمجيات والأمن والذكاء الاصطناعي، ودعم استخدام مختلف المهارات في البرمجة.

وأضاف عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن الكلية تسعى في إطار الربط بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي مع الصناعة، إلى إقامة شراكات مع الشركات العالمية العاملة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة خاصة على إنشاء أكاديمية بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كإحدى الأكاديميات التي وافقت وزارة التعليم العالي على إقامتها في الجامعات المصرية، وقد تم إعداد الكوادر اللازمة لبدء العمل بالأكاديمية وافتتاحها قريبا، لافتا إلى أن جامعة القاهرة وقعت بروتوكولا للتعاون مع شركة أخرى في إطار اتفاق "بناء القدرات" بين الشركة ووزارتي التعليم العالي والاتصالات وبعض الجامعات الحكومية.