شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف خالد رمضان رئيسًا لهيئة المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس خالد سيد أمين رمضان، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بالمستوى الوظيفى" العالية" بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بالعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنشئت عام 1898، تحت مسمى اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها فى ذلك الوقت تغطية مصر بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للاراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائ العقارية عليها، وإنشاء سجلات المكافات لها.

وتتولى هيئة المساحة تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الادارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف، وتقدم الجيوديسيا خدمات الحسابات الفلكية واصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين،وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية واستطلاع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى محافظات "الفيوم و الغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، وذلك بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية لمراجعة بيانات الأهلة الخاصة ببدايات الأشهر الهجرية تحت رعاية مفتى الجمهورية.

كما تشترك الهيئة مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي،وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.