شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2005 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2005 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأعلنت المديرية أنه تم الانتهاء من تحصين 27 ألف و769 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 25 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.