شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أهلة الشهور القمرية يتم بجهود مشتركة بين 5 وزارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري ، إن رصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر رمضان المعظم يتم بجهود مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية ووزارة الأوقاف.

وأضاف شديد أنه من ضمن أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة التي ينظمها قرار إنشاؤها والخاصة بمسئوليتها في إجراء الحسابات الفلكية لرؤية الشهور العربية ومواقيت الصلاة.

وأشار شديد إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة بمناطق "توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة وسوهاج والفيوم"، وهى المناطق الخاصة بإستطلاع رؤية شهر رمضان بإستخدام أحدث أجهزة الرصد ، وتضم اللجان ممثلين عن دار الإفتاء والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجهات المعنية ، ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التي تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتي تأتي نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.