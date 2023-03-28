شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح 12 معلومة عن أحكام زكاة الفطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام، ، ومن تعاليم الإسلام الأساسية، ويجب على المسلمين العمل لضمان حصول أولئك الذين لا يملكون سبل العيش على الطعام والشراب من باب التكافل والتضامن، وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر يملك قوت يومه ويجوز إخراجها نقدا أو غلة من غالب قوت البلد، وقد أوضحت دار الإفتاء أحكام زكاة الفطر على النحو الآتى:

1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

2- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.

3- الحد الأدنى هذا العام (30 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

4 - من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

5 - تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

6 - يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

7 - مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

8 - إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

9 - تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

10 - تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

11- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

12- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.