شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا.. عطارد والزهرة وأورانوس والمريخ فى تجمع نادر يزين السماء الليلة والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه لرصد جميع الكواكب الخمسة في وقت واحد فيجب أن يكون الرصد من موقع مظلم، وأن يكون الأفق مكشوف بالكامل.
البداية بكوكب الزهرة والذي سيظهر بمجرد أن تغرب الشمس كألمع بقعة ضوء يبلغ لمعانها (-3.9) ، لقد التقى هذا الكوكب بأجسام أخرى في هذه المنطقة من السماء، أولاً كان له اقتران رائع بالمشتري قبل بضعة أسابيع عندما فصل بينهما مسافة نصف درجة وظهرا كنجم ثنائي في سماء المساء، ثم اقتران القمر به في 24 مارس إضافة إلى احتجاب الكوكب مؤقتًا(نهارا) في أجزاء من الوطن العربي.
سيستمر كوكب الزهرة في الارتفاع في سماء المساء خلال شهري أبريل ومايو لذلك لا تفوتوا الفرصة برؤية هذا الكوكب الساطع.
كوكب المشتري يقترب حاليًا من اقترانه الشمسي مما يعني أنه سيمر قريبًا خلف الشمس من منظورنا على الأرض لذلك سيبدو وكأنه ينخفض في الافق الغربي كل يوم.
عطارد سيلتقي بالمشتري في هذا اليوم في حالة اقتران ، وبعد ذلك سيتبادلان الأماكن حيث سيكون المشتري هو الأقرب إلى الأفق من كوكب عطارد، وهذه هي الفرصة الأخيرة لرؤية المشتري قبل أن يمر خلف الشمس، وسيظل بعد ذلك مطموساً في وهجها لعدة أسابيع ثم سيعود المشتري إلى الظهور في سماء الفجر، بالنسبة لأورانوس فهو ظاهرياً بالقرب من الزهرة لكن هناك حاجة إلى تلسكوب او منظار لرؤية الكوكب لأنه خافت حيث يبلغ لمعانه (+5) اي عند حافة الرؤية بالعين المجردة.
أخيرًا سيكون المريخ في أعلى نقطة فوق الأفق في التجمع الكوكبي وسيكون الكوكب الأحمر ساطعًا إلى حد ما وسيكون بجواره قمر التربيع الأول لشهر رمضان المبارك ويفصل بينهما درجتين، وستكون الأسابيع القليلة القادمة جيدة بما يكفي لرؤية وتصوير الكوكب تمامًا مثل المشتري ثم سيختفي خلف الشمس عندما يصل إلى اقترانه الشمسي.
إضافة لذلك يرصد قبل الفجر كوكب زحل منخفضًا في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس فهذا الكوكب مر مؤخرًا خلف الشمس ويظهر واضحاً في سماء الفجر في الأشهر المقبلة وسيبدأ في الانتقال الى منتصف الليل ثم إلى وقت مبكر من الليل مع اقتراب وقت تقابله اواخر أغسطس المقبل.