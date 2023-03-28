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82% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات المرورية للحد من السرعات الزائدة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه الخليج 365" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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