شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات المرورية للحد من السرعات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه الخليج 365" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من السرعات الزائدة.