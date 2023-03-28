شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن "اللقلق الأبيض" أحد الطيور المهاجرة المألوفة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اللقلق الأبيض" طائر خواض كبير الحجم، من الطيور المهاجرة المألوفة فى مصر، يتكاثر فى مناطق متعددة في أوروبا وغرب آسيا والشرق الأوسط ويهاجر في جموع ضخمه من أماكن تكاثره إلى وسط وجنوب أفريقيا، حيث الغذاء والدفء، لذا يُرى في مصر عابرا في رحلتي الربيع والخريف وقد يبقي بعضه ليشتو في مصر، وغذاؤه يكون على السحالى، الثعابين ، السمك و الحشرات.

1- طائر كبير الحجم فإنه يعمل علي التحليق بطريقه مذهله حتي يوفر استهلاك الطاقه أثناء رحلته الطويلة.

2- لا يستطيع اللقلق الابيض التحليق الا في وجود تيارات هوائيه دافئة صاعده لأعلي حيث تعمل علي حمل الطائر الي ارتفاعات عاليه ثم ينزلق منها بإنسيابيه الي الطبقه الحراريه التاليه.

3- يُقال أن اللقالق تستطيع تخفيض أكثر من ثلاثين ضعف من احتياجها من الطاقه عن طريق التحليق لأن هذه التيارات الحراريه الضروريه لعملية التحليق في السماء لا تتكون أعلي المسطحات المائية الكبيره لذا كان من الضروري تجنُّبها أثناء هجرتها.

4- لا تُهاجر اللقالق البيضاء ليلا و قد تتوقف للمبيت حتي ترتفع درجة حرارة الهواء في الصباح المُتأخر ثم تبدأ اللقالق في التحليق من جديد.

5- تتعرض مثل هذه الطيور و غيرها من الطيور النافعه في خلال رحلتها الي مخاطر عديده مثل الصعق الكهربائي عند اصطدامها بالأسلاك الكهربائية أو اطلاق النار عليها من قبل الصيادين أو فقدان الاراضي الرطبه او تلوثها و هي المكان المناسب التي تطلب فيه الراحة والغذاء.

6- اللقلق له فائدة كبيرة للإنسان لأنه يتغذي علي الجراد و في فصل الشتاء في قارة افريقيا يتبع اللقلق اسراب الجراد و يقضي عليها و هذا مثال يوضح فائدة التوازن الطبيعي بين الحيوانات و النباتات الذي يمنع خروج بعض الآفات عن نطاق التحكم .

7- عند عودة اللقلق الي اماكن تفريخه في اوروبا و آسيا يتفائل الناس به فلديهم مُعتقد بأن اللقلق يجلب معه الأمطار و الخصوبه حيث يُعشش فوق البيوت و يستخدم الزوجين نفس العش عاما بعد عام .