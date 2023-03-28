شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك فى استخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت إدارة المرور، استخراج مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الإطلاع على الأصل.

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

- نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية والإطلاع على الأصل

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها