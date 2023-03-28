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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة إيصال "الكهرباء" الجديد بعد إلغاء طباعة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أهم المعلومات عن التحصيل المميكن:
1- بدأت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق الإدارة العامة و الغاء فواتير الكهرباء الورقية نهائيا فى يونيو المقبل.
2- تم استبدال فواتير الاستهلاك المطبوعة بوحدات الدفع المميكن الكترونيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى و ذلك بدأ من فاتورة أكتوبر الجارى.
3- تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل و طباعة الفواتير.
4- توفر وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى او عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى امكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.
6- من المقرر أن يتم التوسع تدريجيا بداء من الشهر القادم ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم اعدادها من خلال الادارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.