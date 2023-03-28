شكرا لقرائتكم خبر عن متى تظهر كلمة "أحمال" على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- عند زيادة أحمال العميل وتعدى الحمل لأقصي قدرة للعداد ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.
2- قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب عدد 4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان "دون مشاكل".
3- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق( للتنبيه ) ثم يعود للتيار ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.
4- مع استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ 3 مرات، ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهربا .
5- ويعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبوق الدفع من أهم مميزاته التى تساعد المشترك على تخفيف احماله و بالتالى المساهمة فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.
1- التخلص نهائيا من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة .
2- العدادات مسبوقة الدفع تساعدك فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.
3- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.
4- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.
5-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
6- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
7- تتيح خاصية NFC إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع من المنزل باستخدام كارت "الفيزا" أو المحافظ الإلكترونية.