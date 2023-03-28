شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق محاربة السمنة عند الأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج السمنة عند الأطفال حيث أوضحت عدم طرق تضمنت:
1- تغير السلوك الغذائى للطفل لسلوك غذائى صحى
2- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل
3- تقليل تناول المقرمشات
4- تقليل تناول العصائر المعلبه
5- تقليل تناول الحلوى
6- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادى والفاكهه بديلا عن الحلويات
7- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديد وقت لمشاهدة التليفزيون واستخدام الهواتف الذكية وتنظيم مواعيد النوم والنوم لفترات طويلة .