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الصحة تكشف طرق محاربة السمنة عند الأطفال.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج السمنة عند الأطفال حيث أوضحت عدم طرق تضمنت: 

1- تغير السلوك الغذائى للطفل لسلوك غذائى صحى 

2- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل

3- تقليل تناول المقرمشات

4- تقليل تناول العصائر المعلبه

5- تقليل تناول الحلوى 

 6- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادى والفاكهه بديلا عن الحلويات

7- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديد وقت لمشاهدة التليفزيون واستخدام الهواتف الذكية وتنظيم مواعيد النوم والنوم لفترات طويلة .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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