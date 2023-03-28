شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق محاربة السمنة عند الأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج السمنة عند الأطفال حيث أوضحت عدم طرق تضمنت: 1- تغير السلوك الغذائى للطفل لسلوك غذائى صحى 2- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل 3- تقليل تناول المقرمشات 4- تقليل تناول العصائر المعلبه 5- تقليل تناول الحلوى 6- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادى والفاكهه بديلا عن الحلويات 7- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديد وقت لمشاهدة التليفزيون واستخدام الهواتف الذكية وتنظيم مواعيد النوم والنوم لفترات طويلة .