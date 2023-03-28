شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تعليمات لرؤساء الشركات لتقسيط المديونيات على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين فى سداد مديونيات الكهرباء التى تتراكم على غير القادرين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء لديها تعليمات بتقسيط الفواتير التى تكون بمبالغ عالية للمواطن حال تقدمه بطلب بذلك تيسيراً عليه و مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأشار المصدر إلى أن أى مواطن يقل استهلاكه عن 650 كيلو وات ساعة شهرياً يحصل على دعم من الدولة، موضحا أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 650 كيلو تصل نسبتهم إلى 35% من اجمالي عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم 27 مليون 800 الف مشترك.

و قال المصدر أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

وحذر المصدر ، المواطنين من الإفراط فى استهلاك بعض الأجهزة التى تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الشتاء مثل الدفاية الكهربائية و سخانات حمامات السباحة و غلاية المياه وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.