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هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن الطرق الصحيحة للتعامل مع تخزين الأنسولين، التى يتناولها مرضى السكر، وتضمنت هذة الطرق عدة إراشادات منها: 

 

١ . يُخزن الإنسولين في الثلاجة عند درجة حرارة (2-8) درجة مئوية.​

٢. يجب عدم تعرض الأنسولين للحرارة أو الضوء المباشر.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين والتى شملت :​​

-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة. ​​

-يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.​​

-يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام. ​​

-يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.​​

- يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​​

-يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. ​​

-في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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