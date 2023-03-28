شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن الطرق الصحيحة للتعامل مع تخزين الأنسولين، التى يتناولها مرضى السكر، وتضمنت هذة الطرق عدة إراشادات منها:

١ . يُخزن الإنسولين في الثلاجة عند درجة حرارة (2-8) درجة مئوية.​

٢. يجب عدم تعرض الأنسولين للحرارة أو الضوء المباشر.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين والتى شملت :​​

-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة. ​​

-يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.​​

-يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام. ​​

-يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.​​

- يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​​

-يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. ​​

-في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.