شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لنهاية الأسبوع وتحذر من تخفيف الملابس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد التقلبات الجوية التى تأثرت بها البلاد الجمعة والسبت الماضيين، وتعرضت خلالها البلاد لأمطار متفاوتة الشدة ورعدية .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن البلاد تشهد استقرار فى الأحوال الجوية ومتوقع بداية من غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة حيث تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة ل 26 درجة .

وأشار إلى أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء شيورة مائية صباحا ، لافتا إلى أنه من المتوقع من يوم الأربعاء دخول كتل هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة والعظمى على القاهرة ستسجل 21 درجة ، مع وجود نشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية وارتفاع الموج يصل إلى 4 امتار على البحر المتوسط والأحمر يرتفع الموج ل 3 متر .

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل الكتل الباردة على شمال الصعيد من يوم الخميس لتصل درجات الحرارة على شمال الصعيد 22 درجة ، مناشدا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية خاصة فى هذه الفترة التى تشهد تغيرات حادة وسريعة فى فى الأحوال الجوية وعدم الاغترار بارتفاعات درجات الحرارة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء ، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الغربية ، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".