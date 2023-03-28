شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى بالأمس.

أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة

أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته فى جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية

وجهت الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.