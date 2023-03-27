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الرئيس السيسى: أؤكد على الأخذ بالاعتبار بالتعديل التشريعي بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس.

 

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية"

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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