شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يرفض مشروع قرار روسي حول التحقيق فى تفجير "السيل الشمالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، مشروع قرار أعدته روسيا والصين حول التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".

وأيد مشروع القرار ثلاث دول، ولم يصوت أحد ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين والبرازيل لصالح مشروع القرار، وامتنعت ألبانيا وبريطانيا والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان عن التصويت.