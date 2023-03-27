شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء اليوم الخامس من رمضان.. "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من القراء عن دعاء اليوم الخامس من رمضان لعام 2023، حيث يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في تلك الأيام المباركة.

وينشر ”الخليج 365” مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك.

أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".

ثواب الدعاء، "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ"