شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء لقناة الناس: هذه الأمور بين الزوجين قد تفسد الصوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصوم إمساك عن شهوتى البطن والفرج، لافتا إلى أن المبالغة فى التقبيل أو المباشرة أمر مكروه.

وتابع وسام، خلال استضافته بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الإثنين: "التقبيل والمباشرة قد يؤديان إلى إفساد الصوم، لأن الإنسان ممكن يقع فى العلاقة الزوجية، لأنه غير قادر على إمساك نفسه، يعنى اللى مش قادر يمسك نفسه يبقى التقبيل مكروه بالنسبة له، وهذا ليس معناه إن القبلة بين الزوجين أمر مكروه، لا فهى أمر حسن ودليل مودة".

وكانت انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.