شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار ملحوظ لأغنية "city hall" العاصمة الإدارية للكينج محمد منير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلان مشروع city hall strib في العاصمة الإدارية الجديدة، إعجاب محبي الكينج محمد منير، وذلك بعد نشره الأغنية التي تحمل اسم "ابدأ في مكان جديد " حيث حققت الأغنية انتشاراً ملحوظا خلال الساعات الماضية.

مشروع «سيتي هول ستريب» هو أحدث مشروعات شركة سيراك للتطوير العقاري والذي يحمل اسم سلسلة من المشروعات تعتزم الشركة التوسع فيها بدأت بمشروع سيتي هول القاهرة الجديدة .

حيث اختارت شركة سيراك للتطوير العقاري-serac developments ، الكينج محمد منير بطلاً للحملة التسويقية لمشروع الشركة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة City Hall Strip New Capital (سيتي هول ستريب نيو كابيتال)، حيث أطلقت الشركة مشروعها الجديد بأغنية خاصة للكينج، وتتميز «سيراك للتطوير» بعدم طرح مشروعاتها للبيع قبل بدء التنفيذ الفعلي، حيث بلغت نسبة إنشاءات المشروع الجديد 70%.

وقال رجل الأعمال طارق سليمان رئيس مجلس إدارة شركة سيراك للتطوير العقاري، إن اختيار الفنان الكبير محمد منير بطلا لحملتها التسويقية لمشروعها الجديد يأتي ايمانا منها بأن الفن الجيد يدوم، وكذلك المشروعات العقارية الفريدة التي تقدم كل جديد وهو النهج الذي تحرص عليه سيراك للتطوير العقاري هو الذي يدوم أيضاً. حيث وقع العقد الرئيس التنفيذي للشركة كريم مأمون نيابة عن رئيس مجلس الإدارة.

من جانبه، قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير، إن شركة سيراك للتطوير ومنذ إطلاق مشروعها الأول في قلب التجمع الخامس (سيتي هول مول) وهي حريصة على أن تقدم مشروعات متميزة للعملاء بقيمة مضافة من حيث الموقع أو طرق السداد أو المساحات والتصميم الكامل للمشروع.

وأشار إلى أن حرص الشركة على تقديم قيمة مضافة هو الدافع وراء التعاقد مع النجم الكبير محمد منير والذي يعتبر رمز للفن المصري الجاد والمحترم، ويحظي بحب وجماهيرية كبيرة تضيف الكثير لاسم شركة سيراك للتطوير، لافتاً إلى أن ثمرة التعاون المشترك مع الكينج والتي ستظهر تفاصيلها للعلن قريباً ستكون مفاجأة للسوق العقاري المصري.

ويقع المشروع الجديد لشركةserac developments ويحمل اسم City Hall Strip New Capital في قلب حي المستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقرب من محور بن زايد الجنوبي والنهر الأخضر ويقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبنسبة بنائية 30%، وبواجهة رئيسية بطول 376 متر، وبنسبة انشاءات فعلية بلغت أكثر من 70% وهو عبارة عن 6 مباني بأنشطة إدارية وتجارية منفصلة ومبني مستقل للنشاط الطبي، بارتفاع دور أرضي و4 أدوار متكررة.

وتتعاون الشركة في هذا المشروع مع الشركة الدولية للمقاولات المتخصصة (نيو سبيكو)، والمهندس هاني سعد مؤسس شركة هاني سعد اينوفيشن innovations المسؤول عن تنفيذ التصميمات المعمارية الداخلية، أما أعمال الإليكتروميكانيكال في المشروع فتم إسنادها لشركة Icon .

وكشف كريم مأمون، عن أن مقدمات الحجز في مشروع الشركة الجديد تبدأ من 10% وبأقساط تصل إلى 8 سنوات ومساحات متنوعة تبدأ من 62 مترا مربعا للتجاري بالدور الأرض ومن 31 مترا مربعا بالدور المتكرر، فيما تبدأ المساحات الإدارية والطبية من 32 مترا مربعا.

يذكر أن شركة سيراك للتطوير العقاري قد حققت نجاحا كبيراً في مشروعها التجاري الإداري الأولCITY HALL بمدينة القاهرة الجديدة فور طرحه، والشركة هي نتاج شراكة قوية بين رجل الأعمال المصري طارق سليمان مالك مجموعات Glamour الشهيرة للمجوهرات و marly silver وRichie jewellery لتجارة الألماس ورئيس مجلس إدارة شركة سيراك للتطوير، وعدد من الشركاء الإماراتيين.