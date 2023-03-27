شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الخامس.. وكيل الأزهر يشارك الوافدين إفطارهم في صحن الجامع الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الخامس، تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تجهيزات الإفطار الجماعي الذي ينظمه الأزهر للطلاب الوافدين بواقع 4000 وجبة يوميًّا، على مدار شعر رمضان المبارك، حيث يحضر فضيلته يوميا لمتابعة الإفطار الجماعي والإشراف على كل خطواته، للتأكد من حصول كل طالب على وجبته في سلاسة وانتظام.

وعقب صلاة المغرب، انتظم الطلاب الوافدون ضيوف مصر من نحو 120 دولة حول العالم، في صفوف تم إعدادها بشكل مرقم ومنظم في صحن الجامع لتسهيل عملية الإفطار وفي إطار تطبيق النظام الإلكتروني لحجز الوجبات للطلاب الوافدين لمعرفة أماكنهم في الجامع، وشارك وكيل الأزهر لليوم الخميس مع الطلاب إفطارهم في رحاب الجامع الأزهر.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).



الجامع الأزهر الشريف



الدكتور محمد الضوينى