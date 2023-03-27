أخبار مصر.. الرئيس يوجه بتخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم انتظار للحالات الحرجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.
الحكومة تنفى عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُؤكدةً على توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض "أهلاً رمضان" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن و يكفي احتياجات المستهلكين حوالي ثلاثة شهور ونصف، مُشيرةً إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.
أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي، اليوم الاثنين، فوز حمزة يوسف برئاسة وزراء اسكتلندا، بعد منافسة شرسة، خلفا لنيكولا ستورجون، التي أعلنت استقالتها الشهر الماضى بشكل مفاجئ، وفقا لبى بى سى.
قال أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، إن المنتخب يمثل دائما كل الأندية المصرية والباب مفتوح دائما لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر.