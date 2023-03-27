أخبار مصر.. الرئيس يوجه بتخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم انتظار للحالات الحرجة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخازن التابعة لشركتي الجملة ويصل عددها إلى 150 مخزنا رئيسيا بدأت في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر أبريل القادم، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو القادم، وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت طعام يومياً ضمن المقررات التموينيةالتعليم تنفى تغيير مواعيد امتحانات نهاية الترم الثانى.. وتؤكد: تبدأ 6 مايو