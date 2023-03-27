شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية ونستهدف 420 مدرسة بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت منذ 2018، اعتمدت على المهارات، التى يجب على الطالب اكتسابها ويحتاجها سوق العمل المحلى والدولى بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، فى كافة التخصصات الموجودة فى الاقتصاد الوطنى المصرى.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، أن عدد المدارس للتكنولوجيا التطبيقية وصلت الآن إلى 52 مدرسة، وتهدف إلى وصول المدارس إلى الـ 27 محافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شركاء الوزارة تضم القطاع الخاص والعام وشملت كل انواع الشراكات المطلوبة والمتنوعة للطلاب سواء الزراعية أو التجارية وأيضا المتعلقة بالبرمجيات، موضحا أن المدارس التكنولوجيا مجانية تقتصر فقط على مصاريف المدارس الحكومية.

وأشار الدكتور عمرو بصيلة، إلى أن المعلمين على أعلى مستوى ومدربين بشكل كبير، مضيفا أن خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لهم مجالات خاصة فى الشركات التى يعملون بها بعد تخرجهم كما أن لديهم قدرة على التعلم الدائم.

وشدد على أن الوزارة لديها هدف لوصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 420 مدرسة بحلول 2030، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية فى هذه المدارس، موضحا أن الوصول إلى 420 مدرسة يحتاج إلى شركاء كثيرين وهذا الأمر تحدى كبير ولكن سوف يتم الوصول إلى هذا العدد كما أنه متاح للطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.