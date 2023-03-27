شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه رئاسى برعاية المتفوقين من الصعيد للدراسة بجامعات عالمية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه برعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.