أخبار مصر

توجيه رئاسى برعاية المتفوقين من الصعيد للدراسة بجامعات عالمية بالعاصمة الإدارية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه رئاسى برعاية المتفوقين من الصعيد للدراسة بجامعات عالمية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه برعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا