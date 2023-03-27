شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع قوى عاملة مصر: اختيار طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فوزي نائب مدير مشروع قوي عاملة مصر، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت فكرتها كمشروع بداية منذ عام 2018 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، مشددا على أهمية دور الشركاء في النهوض بالتعليم الفني.

واستعرض فوزى خلال كلمته مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية ، كيفية اختيار المناهج والجدارات والشريك من القطاع الخاص بالإضافة إلى هيئة التدريس من داخل الوزارة ومن خارجها من مهندسين وذكاء اصطناعي لإيصال المهارات للطلاب .

وأضاف أن طلاب المدارس يتم اختيارهم بعناية كبيرة من خلال مجموعة من الاختبارات ومن الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ، مؤكدا أن هذه المدارس تقدم التدريب والتوظيف للطلاب من خلال الشريك الصناعي بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية لذلك تحولت هذه المدراس إلى مدارس جاذبة.

وقال إن المدارس تضم أحدث الوسائل التكنولوجية ويتم استخدامها فى مجال التعليم، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والجودة، موضحا أن مدة الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات ويحصل الطالب على شهادة معتمدة، يمكن من خلالها العمل أو استكمال دراسته من خلال الجامعات التكنولوجية ، مشيرا إلى أن عدد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 10 مدارس.